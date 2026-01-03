Çankırı’daki mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasette ezberlerin bozulduğunu vurgulayarak, “Siyasette kale devri bitmiştir. Çankırı kimsenin değil, milletin kalesidir” ifadelerini kullandı. Meydanın yoksulluğa, adaletsizliğe ve güvencesizliğe karşı bir itiraz olduğunu söyleyen Özel, emekli, asgari ücretli, çiftçi ve esnafın sesinin duyulmadığını belirtti.

“Demokrasi Kaybedince Yok Sayılamaz”

31 Mart seçimlerinin ardından yaşananlara değinen Özel, CHP’nin 47 yıl sonra Türkiye genelinde birinci parti olduğunu hatırlatarak, “Seçim kazanmak suç değildir. Tayyip Erdoğan’ı yenmek suç değildir. Demokrasi, kazanınca övünüp kaybedince hiçe sayılacak bir rejim değildir” dedi.

“Et Türkiye’de 1000 Lira, Yunanistan’da 500 Lira”

Ekonomik tabloyu eleştiren Özel, Türkiye’nin yoksulluk ve gelir adaletsizliğinde Avrupa birincisi olduğunu savundu. Edirne örneğini veren Özel, “Türkiye’de etin kilosu 1000 lira, Yunanistan’da 500 lira. Bizde asgari ücret 500 avro, Yunanistan’da 1400 avro. CHP’li belediyelerde halk mandıralarıyla et 550 liraya, kaşar peyniri 230 liraya satılıyor. Çare bu iktidarı değiştirmektir” diye konuştu.

“Asgari Ücret 39 Bin Lira Olacak”

CHP’nin ekonomi politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Özel, iktidara geldiklerinde en düşük emekli maaşının bir asgari ücret olacağını söyledi. Özel, “Bugünkü şartlarda asgari ücret 39 bin lira olacak. Açlık sınırının altında asgari ücret kabul edilemez” dedi.

“Vergiyi Tabana Değil Tavana Yayacağız”

Vergi sistemini sert sözlerle eleştiren Özel, “Türkiye’de yoksuldan yüzde 89, zenginden yüzde 11 vergi alınıyor. Bu adaletsiz düzen bitecek. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak” ifadelerini kullandı.

“Erken Seçim İstiyoruz”

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Biz iktidar istiyoruz, adalet istiyoruz. Bu ülkeye kardeşlik ve huzur getirmek istiyoruz” dedi.

“Trump’tan Korkumuz Yoktur”

Dış politikaya da değinen Özel, ABD’nin Venezuela politikasını eleştirerek, “Trump’ın düzeni dünya düzeni olamaz. Bu Cumhuriyet ne Trump’tan ne Amerika’dan korkar” ifadelerini kullandı.

“2026 Kimsenin Kaybetmediği Bir Yıl Olacak”

Konuşmasının sonunda birlik ve kucaklaşma vurgusu yapan Özel, “2026 yılı yeni bir siyasetin miladı olacak. Tüm muhalefetle omuz omuza olacağız. Yetmez; AK Parti ve MHP seçmenleriyle de kucaklaşacağız. Kutuplaşma değil, kardeşlik kazanacak” dedi.