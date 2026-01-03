Ankara’da kar yağdığında akla gelen ilk gezilecek yerlerden birisi de Elmadağ Kayak Merkezi oluyor.

Başkente yaklaşık 25 kilometre Mamak’a ise 10 kilometre uzaklıktaki Elmadağ Kayak Merkezi Ankaralıların akınına uğradı.

Elmadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaşması nedeniyle henüz kayak için yeterli karın bulunmadığı için ziyaretçiler kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı. Ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen pistte uzun süre kalarak eğlendi. Özellikle çocuklar kızaklarla kayarak doyasıyla eğlendi.

KAYAK PİSTİNDE KAZALAR

Yaklaşık 1850 metre yüksekliğe sahip Elmadağ Kayak Merkezi'nde kayak pistinin uzunluğu 650 metre. Kar kalığının yeterince olmaması nedeniyle profesyonel olarak kayak yapılamıyor. Ancak tepenin bir bölümünde kızakla kayık yapılıyor.

Pistin zaman zaman yoğunlaşmasıyla, çeşitli kazlara neden olabiliyor. Bu yüzden aileler çocuklarını kızakla kayarken korumak zorunda kalıyor.

KIZAK KİRASI 400 LİRA

Eğer kızağınız yoksa, Elmadağ Kayak Merkezinde işletmeler kızakları kiraya veriyor. Kızakların 1 saatlik ücret 400 lira.

Ayrıca eşek ve atlarla çevreyi turlayabilirsiniz. Eşekle gezmenin saati 250 lira, at ile gezmek ise saatli 350 lira.

TESİSLER ÜYELERE AÇIK

Elmadağ Kayak Merkezi’nde üniversite ve kamu kuruluşlarının tesisleri var. Ankara Üniversitesi ÖRSEM; Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olan tesisler üyelerce kullanılıyor. Bunun dışında sporcular tarafından da kullanılabilen Elmadağ Kayak Merkezi, pek çok aktiviteye ev sahipliği yapıyor.

KAYAK MERKEZİ’NE NASIL GİDİLİR ?

Özel aracınızla Elmadağ Kayak Merkezi’ne gitmek isteyenler, Çankaya Doğukent Caddesi’ni takip edip, Yakupabdal Köyü’nü takip edildiğinde yaklaşık 30-45 dakikada ulaşabilirsiniz.

Kayak pistine araçla girmek yasak. Yolun kenarına park edip, yürüyerek, pist alanına yürüyebilirsiniz.

Otobüs ile gitmek isteyenler, 336 EGO hat numarasına sahip Belediye otobüslerini tercih ederek Elmadağ Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Ulus Opera durağından hareket eden EGO otobüsleri Elmadağ Kayak Merkezi'ne kadar ulaşmanıza yardımcı olacaktır.