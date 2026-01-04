Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede isminin Bahri Göçer olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçer'in 5 gün önce evden çıkıp, geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Göçer'in cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Göçer'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)