MKE’den yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Silah Fabrikası’nda 347 aktif personelin görev yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri ile dost ve müttefik ülkelere NATO standartlarında üretimgerçekleştirildiği belirtildi.

Kritik Silah Sistemleri Çankırı’da Üretiliyor

Açıklamada, fabrikanın orta ve ağır silah sistemleri üretiminde kritik bir rol üstlendiği vurgulanarak şu sistemlerin ana komplelerinin Çankırı’da üretildiği bildirildi:

105 mm BORAN Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs

35 mm KORKUT ve GÖKDENİZ Uçaksavar Sistemleri

40 mm Tamburalı Bombaatar

12,7 mm Uçaksavar Topu Kardan etkilenen eşekleri sahiplendiler! İçeriği Görüntüle

25 mm ILGAZ Otomatik Top

107 mm Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA)

155 mm FIRTINA ve PANTER Obüsleri

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk: Obüs İhracatı

MKE, BORAN Obüsü’nün 2024 yılında Bangladeş’e ihraç edilerek Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatıolduğuna dikkat çekti. Ayrıca, 2025 yılında Kuzey Makedonya’ya yapılan satışla Avrupa’ya ilk obüs ihracatı da gerçekleştirildi.

Açıklamada, fabrikanın 1976 yılında MKE Uçaksavar Top Fabrikası adıyla faaliyete başladığı, bugün ise MKE Çankırı Silah Fabrikası olarak savunma sanayisine katkı sunduğu hatırlatıldı.

“Kapatılma Söz Konusu Değil”

MKE, kamuoyunda yer alan iddialara net yanıt vererek şu ifadeleri kullandı:

“İddiaların aksine MKE Çankırı Silah Fabrikamız kapatılmamış olup yapılan yatırımlar ile sürekli olarak geliştirilmektedir.”

Açıklamada, 2025 yılında yaklaşık 150 milyon liralık yatırım yapıldığı, 2026 yılı için ise yaklaşık 1 milyar liralık yatırım planlandığı bildirildi.

Savunma Sanayisine Stratejik Katkı

Yaklaşık 50 yıllık kesintisiz üretim tecrübesi ile fabrikanın Türkiye için kritik ve stratejik silah sistemlerini üretmeye devam ettiği vurgulandı. MKE, Çankırı Silah Fabrikası’nın hem yerli savunma sanayisine hem de ihracata katkısının artarak süreceğini belirtti.