Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya’da şok bir sakatlık yaşandı. Takımın en önemli isimlerinden Victor Osimhen, ilk 11’de çıktığı karşılaşmayı tamamlayamadı.

Mücadelenin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası zorlanan Osimhen, devre arasında kenara alındı ve yerini Akor Adams’a bıraktı. L’Equipe’in haberine göre yıldız oyuncu soyunma odasına giderken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Nijerya cephesi, oyuncunun durumuyla ilgili detaylı kontrollerin yapılacağını belirtirken, ilk değerlendirmelere göre endişe verici bir tablo olmadığı ifade edildi.

Osimhen, bugüne kadar Nijerya formasıyla 46 resmi karşılaşmada 31 gol ve 12 asistle takımına önemli katkı sağlamıştı.