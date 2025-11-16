A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ‘’Saha içerisinde ısınırken Kenan'la göz göze geldik. Kurtlar Vadisi bölümü bizi etkiledi. Ben böyle bir atmosferi İtalya’da görmedim. Bugün önemli bir galibiyet aldık’’ dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5’inci maçında Türkiye, Bursa’da karşılaştığı Bulgaristan’ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, ‘’Dışarıdayken de söyledim. Saha içerisinde ısınırken Kenan'la göz göze geldik. Kurtlar Vadisi bölümü bizi etkiledi. Ben böyle bir atmosferi İtalya’da görmedim. Bugün önemli bir galibiyet aldık. Herkesin 5-0 beklediği maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi bugün. Onlara büyük bir şans yarattırmadık’’ açıklamasında bulundu.

‘KENDİMİZİ İYİ BİR ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ’

Hakan Çalhanoğlu,‘’Galibiyeti aldık. Şimdi dediğiniz gibi önümüzdeki maç İspanya ve oraya tabi rahat bir şekilde gideceğiz. Kendimizi iyi şekilde temsil etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı. (DHA)