DIŞKAPI VERGİ DAİRESİ 2025 ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ
Vergi No Adı Soyadı /Ünvanı Ana Takip No Dönemi Miktarı Adres
1400572920 SAHER IBRAHIM AISAA BAQAL 2024021666D6R0000246 2018 32.576,41 GÜLTEPE MAH. 2055 CAD. ORKIDEPARK KONUTLARI G 12 NO:2/12 KAPI:25 ALTINDAĞ /ANKARA
1690286875 İZZET BIYIKLI 2024042566D6R0000001 2019-2020 1.867.984,67 KARŞIYAKA MAH. ÇÖMLEKCİ SK NO:4 KEÇÖREN/ANKARA
1690286875 İZZET BIYIKLI 2024042566D6R0000002 2021 321.149,87 KARŞIYAKA MAH. ÇÖMLEKCİ SK NO:4 KEÇÖREN/ANKARA
2440767681 İSMAİL ÇETİN 2025062466D6S0000002 2024-2025 66.307,25 CUMHURİYET MAH. BATTALGAZİ CAD. DOĞA APT. 120/9 POLATLI/ANKARA
2440767681 İSMAİL ÇETİN 2025082666D6S0000002 2025 33.088,14 CUMHURİYET MAH. BATTALGAZİ CAD. DOĞA APT. 120/9 POLATLI/ANKARA
3280423032 AHMET EKİCİ 2025010666D6T0000002 2022-2023 384.635,48 OVACIK MH 567/2 CAD.NO:42 KEÇÖREN/ANKARA
5420238735 MUSTAFA KEÇECİ 2025070966D6V0000006 2017 88.670,21 BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA
5420238735 MUSTAFA KEÇECİ 2025070966D6V0000006 2017 88.670,00 BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA
5420238735 MUSTAFA KEÇECİ 2025070966D6V0000003 2016-2017 37.728,40 BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA
5420238735 MUSTAFA KEÇECİ 2025070966D6V0000003 2016-2017 37.728,20 BARAJ MH SÜLEYMAN ŞAH CAD110BLK NO:18/1 ALTINDAĞ ANKARA
6530118195 HİKMET ÖKSÜZ 2025051466D6W0000512 2023 2.066.570,38 GÜNEŞEVLER MH MALAZGİRT CAD NO:16/3 ALTINDAĞ ANKARA
7090064140 ALPARSLAN ÖZTÜRK 2023041766D6X0000001 2021 74.919,78 MERNİS KAYDI YOK
7342787329 REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 2025011766D6X0000192 2024 179.308,30 ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA
7342787329 REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 2025052366D6X0000005 2024-2025 123.949,40 ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA
7342787329 REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 2025041466D6X0000165 2025 34.843,70 ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA
7342787329 REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 2025061966D6X0000264 2025 30.353,70 ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA
7342787329 REDİ REKLAM DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ 2025031766D6X0000036 2025 29.015,30 ÇALDIRAN MH NURİPAŞA CD. NO:20/A KEÇÖREN/ANKARA
7390118134 ŞERİFE SAĞLIK 2024102166D6X0000004 2023 468.587,85 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118134 ŞERİFE SAĞLIK 2024102166D6X0000003 2023 30.029,44 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118141 ENBİYA SAĞLIK 2024072966D6X0000007 2023-2024 617.111,72 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118141 ENBİYA SAĞLIK 2024072966D6X0000004 2022-2023 104.337,50 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118141 ENBİYA SAĞLIK 2025061766D6X0000003 2024 67.809,09 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118141 ENBİYA SAĞLIK 2025070766D6X0000001 2024 66.801,14 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7390118141 ENBİYA SAĞLIK 2024102166D6X0000002 2024 32.199,51 ADNAN MENDERES MH 1052SK NO:27/10 KEÇÖREN ANKARA
7470351344 SERDAR SARICA 2024053066D6Z0000002 2016 1.352.838,68 ŞAHİNTEPE MAH NATOYOLU CD. NO:115/9 MAMAK/ANKARA
7570941486 SB SAC METAL PROFİL İNŞAAT MERMER PETROL YEDEK PARÇA NAKLİYAT LİMİTED ŞİRKETİ 2024101166D6X0000337 2022 1.750.483,49 BASINEVLERİ MH GAZİ OSMAN KARADAĞ SKNO:3/A KEÇÖREN / ANKARA
9770484466 YALÇIN YILMAZ 2024053066D6Z0000002 2018 1.713.328,40 HACATTEPE MH EV KADINI SK. NO:24/ ALTINDAĞ ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2023111666D6Z0000003 2023 1.642.076,50 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2023111666D6Z0000003 2022-2023 1.642.076,50 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2023111666D6Z0000002 2021-2022 814.912,91 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2023111666D6Z0000002 2021-2022 814.912,91 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2025080766D6Z0000001 2024 704.158,44 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
9940019400 MUSTAFA YÜKSEL 2024120466D6Z0000002 2023 371.980,18 DİLEKLER MH GÜLBAHAR SK NO:21 ÇANKAYA ANKARA
0080244257 ŞABAN AGKIRAN 2025092266D6Q0000001 2025 1.413.289,52 RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ
0080244257 ŞABAN AGKIRAN 2024080166D6Q0000001 2024 832.790,84 RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ
0080244257 ŞABAN AGKIRAN 2025041466D6Q0000538 2024 534.671,31 RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ
0080244257 ŞABAN AGKIRAN 2025041466D6Q0000537 2024 274.805,24 RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ
0080244257 ŞABAN AGKIRAN 2025062566D6Q0000001 2024-2025 46.717,62 RAREŞTI NO: 7 KİŞİNEV / MOLDOVA CUMHURİYETİ
0690806628 AHMAD SHOAIB AMINI 2025070466D6Q0000006 2024 26.208,30 AYDINLIKEVLER MAH. ŞEHİT BÜLENT AY CAD. SERGÜL APT NO:9/4 ALTINDAĞ/ANK
Yukarıda Ad/Soyad/Ünvanı yazılı Dışkapı Vergi Dairesi Mükellefleri adına düzenlenen Ödeme Emirleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebliğ edilememiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103,104,105,106 maddeleri gereğince adı geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Dışkapı Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale, taahhütlü posta, telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı aksi takdirde iş bu ilan tarihinden itibaren bir aylık sürenin sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususları ilan olunur
#ilangovtr Basın No ILN02335780