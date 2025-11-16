Başakşehir’e 2011-12 sezonunda Zeljeznicar’dan transfer olan Visca, 10,5 sezon boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çekti. 2021-22 sezonunda 4,3 milyon avro karşılığında Trabzonspor’a katılan tecrübeli futbolcu, toplam 526 resmi maçta 131 gol ve çok sayıda asistle ligde iz bıraktı.

Bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Visca’ya sınırlı süre verildi. Kocaelispor, Kasımpaşa ve Hesap.com Antalyaspor maçlarında kısmi süre alan Visca, Samsunspor ve Galatasaray karşılaşmalarında forma giyemedi. İlk 12 haftada toplam 173 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, skor katkısı sağlayamadı.

Visca, Türkiye’de iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı: 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile Süper Lig, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile lig şampiyonu oldu. Ayrıca 2022-2023 sezonunda Trabzonspor ile Süper Kupa ve 2013-2014’te Başakşehir ile TFF 1. Lig şampiyonluğunu kazandı.