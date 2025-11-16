Taflan, Honduras’tan getirdiği pepino, Yunanistan’dan getirdiği üzüm türleri ve kamkat gibi Türkiye’de pek rastlanmayan ürünleri de bahçesinde yetiştiriyor. Bahçesinde ceviz, fındık, elma, armut, kivi, erik ve limon gibi çeşitli meyveler de bulunuyor.

“Türkiye genelinde, özellikle Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehre satış yaptım. Bunların dışında organik olarak tonlarca ayva ve kivi sattım. Meyvelerimin tamamı ilaçsız ve organik olarak yetişiyor. Arazimin tamamı meyve ağaçlarıyla kaplı” diye konuşan Taflan, Almanya’da gördüğü meyve çeşitlerinden ilham aldığını ve Türkiye’ye taşıdığını belirtti.

Taflan’ın bahçesi, organik tarım ve yerli üretime önem verenler için de örnek teşkil ediyor. Arazisinde kimyasal ilaç kullanmayan emekli çiftçi, sadece bulabildiğinde hayvan gübresi kullanarak ürünlerini yetiştiriyor.