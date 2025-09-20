OPET'in, 'Doğaya Saygı Projesi' kapsamında hayata geçirilen 'Çöp Toplama Seferberliği', Muğla ve Çanakkale'den sonra bu kez Bursa'da yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa Demirci Devlet Ormanı'ndaki çöp toplama etkinliği, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Bursa Çalı Orman İşletme Şefi Serdar Yavuz, OPET çalışanları, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, yerel yönetim temsilcileri ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Cuma günü gerçekleştirildi.

'Doğaya Saygı Duy, Çöpe Sahip Çık', “Yaşam İçin Çöpe Sahip Çık' sloganlarıyla, çöpün orman yangınlarındaki rolünü hatırlatmayı, doğaya verdiği zararı görünür kılmayı ve bu davranış biçimlerinde kalıcı bir değişim yaratarak yaşamı korumayı hedefleyen OPET, bu etkinlikle geçtiğimiz aylarda yaşanan yangınlardan çok büyük ölçüde etkilenen Bursa'ya da dikkatleri çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Öztürk, 'Doğaya Saygı Projesi'nin, sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda geleceğe bırakılacak mirasın korunması adına bir sorumluluk çağrısı olduğunu belirterek, “Türkiye genelini kapsayan çöp toplama seferberliği ile hem toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunmayı, hem de doğayı temiz tutma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bursa'da bugün gösterilen duyarlılık bizler için çok kıymetli. Katkı sunan tüm gönüllülere teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

Öztürk, şirketin orman yangınlarına karşı toplumsal bir farkındalık oluşturmak için yürüttüğü çalışmaların bununla sınırlı kalmayacağına işaret ederek, 'Bir yandan çöp toplama seferberliğini Türkiye'de geleneksel hale getirirken, diğer yandan ağaç dikme, kuru ot ve örtü temizliği gibi uygulamalarla ormanlarımızın korunmasına yönelik kalıcı adımlar atmayı sürdüreceğiz. Kasım ayında İzmir'de, 2026 Mart'ta ise yine Bursa'mıza gelerek OPET Ormanı oluşturmak üzere ağaç dikeceğiz. Hedefimiz, sadece bugünü değil, yarını da koruyacak kalıcı bir çevre bilinci oluşturmak.' değerlendirmesinde bulundu.

OPET Genel Müdürü Kahramanzade de 'Doğaya Saygı Projesi'nin yangınlardan olumsuz etkilenen köylerin kalkınmasına destek olmak üzere başlatıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

'Bu yıl ülkemizin pek çok yerinde yaşanan orman yangınları gerçek anlamda hepimizin ciğerini yaktı. Ormanlarımız zarar görmeden, yangınlar yaşanmadan önlem almanın ve toplumsal duyarlılığı artırmanın ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük. Bu amaçla yangınların önlenmesine katkı sunacak kalıcı bir farkındalık oluşturmak üzere harekete geçtik. Çöp toplama seferberliğiyle, bireylerin günlük davranışlarına dokunarak basit gibi görünen ama büyük sonuçlar doğuran alışkanlıklar oluşturmayı hedefliyoruz. Hep birlikte hareket ederek doğamızı koruyabileceğimize, ormanlarımızı gelecek kuşaklara sağlıklı şekilde aktarabileceğimize inanıyoruz. OPET olarak biz, yalnızca bir enerji şirketi değil; aynı zamanda doğanın, yaşamın ve geleceğin sorumluluğunu üstlenen bir toplumsal paydaş olmayı sürdüreceğiz.'

- Tonlarca çöp doğadan temizlendi

OPET'in ilk olarak 15 Ağustos'ta Türkiye genelinde başlattığı “Çöp Toplama Seferberliği” kapsamında bugüne kadar tonlarca çöp doğadan temizlendi. Proje, çevre temizliğini yalnızca bir gönüllülük faaliyeti değil, doğrudan yaşamı koruma mücadelesi olarak tanımlıyor.

Ege'de 2021'de yaşanan orman yangınları sonrasında başlattığı 'Doğaya Saygı Projesi'ni rehabilitasyon, çöp toplama seferberliği, ağaç dikme ile kuru ot ve örtü temizliğinden oluşan yeni adımlarla ulusal bir harekete dönüştüren OPET, ekim ayında bu yıl yangınlardan ağır zarar gören İzmir'de ardından Mart 2026'da Bursa'da OPET Ormanları oluşturmak üçere, kapsamlı bir ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirecek.

Haziran 2026'da ise yangın riski yüksek bölgelerde “kuru ot ve örtü temizliği” yapılarak, böylece hem doğal yaşam alanlarının güvenliği artırılırken hem de yangın risklerinin en aza indirilmesi için toplumsal bir bilinç oluşturulmasına katkı sunulacak.

OPET tüm Türkiye'yi seferberliğe dahil olmaya, çöpe duyarsız kalmamaya davet ediyor. Çöple savaşırken fotoğraflarınızı #yaşamiçinçöpesahipçık etiketiyle paylaşmaya çağırıyor.