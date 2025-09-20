Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST kapsamında pek çok girişimci de ürünlerini tanıtmaya devam ederken, Baripoğlu ve Kılınçkını da atıklardan ileri dönüşümle ürettikleri biyoplastik ürünleri tanıtıyor.

Baripoğlu, AA muhabirine, tarımsal atıklardan biyoplastik ham maddesi üreten bir biyoteknoloji şirketi kurduklarını belirterek, çay fabrikalarından çıkan çay atıklarını katma değerli ürüne dönüştürdüklerini dile getirdi.

Partner firmalarıyla mutfak ürünlerine yönelik çalışmaların olduğunu anlatan Baripoğlu, 'İleriki aşamalarda da otomotiv sektörüne girmeyi hedefliyoruz. Otomotiv sektöründe araç iç trimleri, dış tampon olabilir. Şu anda otomotiv sektörüyle birlikte AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çay atıkları haricinde mobilyalardan çıkan talaş atıkları, aynı zamanda yumurta fabrikasından çıkan yumurta kabuğu atıklarını da kullanıyoruz.' ifadelerini kullandı.

- 'Biyomalzeme üretmemizin ilk hedefi çevre'

Ebru Baripoğlu, TÜBİTAK destekleri aldıklarını böylece ürünlerin entegrasyonunu sağladıklarını söyledi.

Çay fabrikasından gelen atıkları anlaşmalı firmalarla üretime aldıklarını ve daha sonra bunların mutfak araç gereci haline getirildiğini anlatan Baripoğlu, şunları kaydetti:

'Bizi diğer rakiplerimizden ayıran en önemli özelliğimiz doğal formülasyonumuz. Biz esnek reçetelerimiz sayesinde ürünümüzün entegrasyonunu çok hızlı bir şekilde sağlayabiliyoruz. Çıkış noktamız da şu şekilde, şu anda petrol bazlı plastikler dünyayı yeterince kirletmekte aynı zamanda iklim yasası, İklim Kanunu'yla birlikte biz bu entegrasyonu sağladık diyebilirim. Biyomalzeme üretmemizin ilk hedefi çevre, aynı zamanda regülasyonlara uygun bir malzeme geliştirmek.'

- 'Şu an önceliğimiz Türkiye'

Girişimci Arda Kılınçkını da otomotiv sektörüyle görüşmeler yaptıklarına değinerek, 'Otomotiv, paketleme ve endüstriyel ürünlere enjeksiyon baskı modülünde ürün sağlayabilirsek pazar hacmini artırabileceğimizi düşünüyoruz.' diye konuştu.

İklim Kanunu'yla birlikte regülasyonların zorunlu hale geleceğinden bahseden Kılınçkını, şunları kaydetti:

'Bu ürünleri regülasyona uyumlu hale getirdiğimiz müddetçe tarımsal, çay, yumurta atıklarını kullanıp daha çok ürün entegrasyonu sağlayabilecek duruma geleceğiz. Ürün entegrasyonunu fazla yapabildiğimiz takdirde sanayiye daha çok adapte edebileceğiz.'

Kılınçkını, gelecek dönemde Avrupa ve Orta Doğu'ya yönelmek istediklerini aktararak, 'Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'yle görüşmelerimiz var. Aynı zamanda Avrupa pazarı için de Almanya ve Hollanda'yla görüşüyoruz. Ama şu an önceliğimiz Türkiye.' ifadelerini kullandı.

Mutfak ve banyo araç gereçleri ürettiklerini hatırlatan Kılınçkını, 'Paketleme, otomotiv yan sanayi, araç içi yedek parçalar gibi ürünleri adapte etmeye çalışıyoruz.' açıklamasını yaptı.