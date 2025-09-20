Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan Aleyna (26) ve Ahmet Miraç Taran (36) çiftinin oğulları Çağan Ata, henüz 18 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi aldı. 21 Mart’ta dünyaya gelen minik Çağan Ata için başlatılan valilik onaylı kampanyada tedavi masraflarını karşılamak üzere şimdiye kadar 55 milyon TL toplandı. Tedavi için gerekli olan 80 milyon TL’ye ulaşmak için ise zaman daraldı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Milli Takım oyuncularının imzalarını taşıyan formasını Çağan Ata’nın tedavisine destek için hediye etti. Forma, Bursaspor Basketbol aracılığıyla 1 milyon TL’den açık artırmaya çıkarıldı.

Kritik Eşik: 6’ncı Ay

Baba Ahmet Miraç Taran, oğlunun tedavi için yalnızca bir gününün kaldığını vurguladı:

“Doktorlarımız, Ata eğer 6’ncı ayını doldurmadan ilacına kavuşursa, SMA’nın hiçbir etkisini göstermeden sağlıklı bir çocuk gibi yaşamına devam edebileceğini söylüyor. Ancak bu sürenin dolmasına sadece 1 gün kaldı.”

Anne Aleyna Taran ise açık artırmadaki formanın hayati önem taşıdığına dikkat çekerek iş insanlarına çağrıda bulundu:

“Şu an açık artırmada olan forma Çağan Ata’nın kurtuluşu olabilir. İş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Bu forma, bir çocuğun hayatını değiştirebilir.”

Çağan Ata İçin Umut

SMA Tip-1 hastası çocukların 6’ncı aylarını doldurana kadar motor sinir hücrelerinin büyük kısmını kaybettiklerini belirten aile, minik Çağan Ata’nın hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için destek çağrılarını yineliyor.