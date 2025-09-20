Almanya’daki Kino Fest modelinden ilham alınarak hazırlanan Türkiye Sinema Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve GNÇ’nin ana sponsorluğuyla hayata geçiriliyor. İki gün sürecek festival, sinemaya olan ilgiyi artırmayı, seyirciyi salonlarla yeniden buluşturmayı ve sektöre dinamizm kazandırmayı hedefliyor.

Bakan Ersoy’dan davet: “Sinemanın coşkusunu birlikte yaşayalım”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, “Festivalimiz 7’den 70’e herkesi bir araya getirmek için harika bir fırsat olacak. 27-28 Eylül’de Türkiye genelinde etkinliğe katılan sinemalarda filmler sadece 80 TL. Gelin, sinemanın coşkusunu birlikte yaşayalım” dedi.

Güven: “Sinema duyguları beyaz perdede yaşatır”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise sinema salonlarının önemine dikkat çekerek, “Film beyaz perdede, karanlıkta, yüksek ses tasarımıyla ve birlikte izlenen bir şeydir. Gençlerimizi beyaz perdeyle tanıştırmak istiyoruz. Bu festival bir şenlik, bir bayram olacak” diye konuştu.

Sektörden destek geldi

SİSAY Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aşkar, festivalin bu yıl ilk kez düzenlendiğini belirterek, “Güzel bir seçki oluşturuldu. Önümüzdeki yıllarda daha da büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

SİSAY Başkan Yardımcısı Bülent Seyhunlu ise, “Amacımız sinema izleyicilerini yeniden salonlarla buluşturmak. 70 ilde 250 sinemada tüm biletler 80 TL olacak” ifadelerini kullandı.

GNÇ kullanıcılarına ayrıcalık

Turkcell Müşteri Deneyimi Direktörü Pelin Güzeloğlu, “GNÇ markamızla gençlerin sanata erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Sinema Festivali’nde gençlerimiz yine avantajlı olacak” dedi.