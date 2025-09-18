Çarşamba günü yayımlanan bir araştırma, şempanzelerin olgun ve fermente olmuş meyveleri tüketmeleri nedeniyle günlük olarak en az bir alkollü içeceğe eşdeğer miktarda alkol aldıklarını ortaya koydu.

Afrika’nın vahşi doğasında gerçekleştirilen çalışma, insanların alkole karşı duyduğu zevk ve toksik olmasına rağmen metabolize edebilme yeteneğinin primatlardan miras kalmış olabileceğini destekliyor.

Araştırmacılar, şempanzelerin yedikleri meyveleri topladı ve meyvelerde şekerin fermente olmasıyla oluşan etanol miktarını ölçtü. Bulgular, bu evrimsel kuzenlerimizin günlük alkol tükettiğini ortaya koydu.