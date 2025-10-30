Nörobilim alanında yapılan son çalışmalar, geçmişte sadece bilim kurgu filmlerinde mümkün görülen bir fikri gerçeğe dönüştürmeye başladı: İstenmeyen anıların beyinden silinmesi. Özellikle ABD’de Columbia Üniversitesi ve İngiltere’de University of Cambridge bünyesinde yürütülen deneylerde, belirli nöral bağlantıların hedeflenmesiyle olumsuz anıların baskılanabileceği ortaya kondu.

Travmatik anılar zayıflatılabiliyor!

Hayvan modelleri üzerinde yapılan araştırmalarda, bilim insanları travmatik deneyimlerle ilişkili nöron ağlarını izole ederek yalnızca bu bağlantıların etkinliğini azaltmayı başardı. Böylece, beynin genel hafıza kapasitesine zarar vermeden “istenmeyen” hatıraların silinmesinin mümkün olabileceği kanıtlandı.

İnsanlarla yapılan deneylerde de benzer sonuçlar elde edildi. Deneklere olumsuz görsellerle bağlantılı kelimeler öğretildi, ardından “unutma”ya yönelik bir beyin egzersizi uygulandı. Sonuçta, bu kişilerin travmatik içeriği hatırlama oranı ciddi şekilde düştü.

Etik tartışmalar başladı!

Bilimsel gelişme kadar tartışma da beraberinde geldi. Uzmanlara göre bu teknoloji, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), fobi ya da bağımlılık tedavisinde umut vaat etse de, kötüye kullanılma riski yüksek. Kişisel kimlik ve deneyim bütünlüğünün zarar görebileceği uyarısı yapılıyor.

Henüz klinik aşamada değil!

Araştırmacılar, yöntemin henüz klinik uygulamaya geçmediğini ve insan beyninde kalıcı bir “silme” işleminin etik olarak onaylanmadığını belirtiyor. Ancak laboratuvar düzeyinde elde edilen sonuçlar, gelecekte travma tedavilerinde devrim yaratabilecek bir dönemin habercisi.