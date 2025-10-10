Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü” programında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin enerji vizyonunu “yerli üretim, sürdürülebilirlik ve net sıfır emisyon” hedefleri üzerine kurduklarını belirtti. Bayraktar, “Enerjisini verimli kullanan, yenilenebilir kaynakları devreye almış, nükleer gücüyle bağımsız bir Türkiye’yi hedefliyoruz.” dedi.

Artan Enerji Talebine Yerli ve Sürdürülebilir Çözümler

Bayraktar, Türkiye’nin büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji ihtiyacının hızla arttığını vurguladı.

“Ülkemiz büyüyor, şehirleşme artıyor, ihracatımız yükseliyor. Bu tablo enerji talebini sürekli büyütüyor. Bizim hedefimiz, bu talebi güvenilir, sürdürülebilir ve ucuz bir şekilde karşılamak.”

Enerjide dışa bağımlılığın Türkiye ekonomisinin en büyük kırılganlık alanlarından biri olduğunu belirten Bayraktar, yerli kaynakların önemine dikkat çekti:

“Türkiye önemli bir su ülkesi. Yenilenebilir kaynaklarımızı —güneş, rüzgar ve hidroelektrik— en verimli biçimde kullanmamız gerekiyor.”

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Hidroelektrikte Yenilikçi Projeler Günü programında kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerimizle bir araya geldik.



“Ekonomimizi Dekarbonize Etmemiz Lazım”

Bakan Bayraktar, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda karbonsuz ekonomi vizyonuna vurgu yaptı:

“Artan enerji talebimizi karşılarken dışa bağımlılığı azaltmalı, aynı zamanda emisyonlarımızı da düşürmeliyiz. Bu süreçte nükleer enerji, Türkiye’nin enerji güvenliği açısından kritik bir rol oynayacak.”

Bayraktar, Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı üretimle enerji ihtiyacının yüzde 15-16’sını karşıladığını belirterek, Libya, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’da sürdürülen enerji arama çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

TOBB ETÜ’de Yerli Teknoloji Hamlesi

Program kapsamında Bayraktar, TOBB ETÜ Hidro Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi’ni ziyaret ederek hidrolik santraller için geliştirilen 15 yerli projeyi inceledi. Ayrıca Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT ve Togg Ar-Ge Merkezi’ni de ziyaret eden Bakan, Togg’un yeni modeli T10F’yi test etti.

Bayraktar, “Enerji üretiminde millileşme vizyonumuz, mühendislik gücümüzle birleştiğinde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek” ifadelerini kullandı.

“Yenilenebilir Enerji Artık Ana Akım”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında yenilenebilir enerjinin stratejik önemini vurguladı:

“Yenilenebilir enerji artık sadece bir alternatif değil, yeni ana akımın ta kendisidir. Rüzgar ve güneşle birlikte hidroenerji, bu sistemin sigortası konumundadır.”

Enerji Dönüşümünün Üç Temel Hedefi

Bakanlık, Türkiye’nin enerji vizyonunu üç temel öncelik üzerine inşa etti:

Artan enerji talebini yerli ve temiz kaynaklarla karşılamak Dışa bağımlılığı azaltmak 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşmak

Bu hedef doğrultusunda hükümet, yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, üretim süreçlerini millîleştirmeyi ve yerli mühendislik çözümlerini desteklemeyi sürdürüyor.