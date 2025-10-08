İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Fizik Ödülü’nün sahiplerini açıkladı. Bu yıl ödül, “elektrik devrelerinde makroskobik kuantum tünelleme ve enerji kuantizasyonunun keşfi” sayesinde kuantum fiziği alanına önemli katkılar sunan John Clarke, Michel H. Devoret ve John M. Martinis’e verildi.

The Nobel Prize’ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, üç bilim insanının gerçekleştirdiği bu buluşun modern elektronik ile kuantum bilişim teknolojilerinin gelişiminde belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi.