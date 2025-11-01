Türkiye, uzay teknolojilerinde yeni bir adım atıyor. Tarım Uygulamalarına Yönelik Röle Uydu Sistemi (TAURUS)bünyesindeki ilk 4 uydu, yarın SpaceX Falcon 9 roketiyle Florida’daki Cape Canaveral Üssü’nden uzaya gönderilecek.

Türkiye merkezli GUMUSH AeroSpace tarafından geliştirilen TAURUS piko uydu takımı, internet altyapısının bulunmadığı bölgelerde IoT (nesnelerin interneti) bağlantısı sağlamak üzere tasarlandı. Uydular, Bandwagon-4 görevikapsamında fırlatılacak.

TAURUS, çok protokollü, modüler ve ölçeklenebilir 0,25U piko uydu mimarisi ile dikkat çekiyor. IoT veri rölesi için geliştirilen sistem, aynı zamanda denizcilik (AIS) ve havacılık (ADS-B) görevlerinde kullanılabilecek uyarlanabilir bir yapıya sahip.

Bu fırlatma, TAURUS takım uydu mimarisinin ilk uzay görevi olacak ve uydu tabanlı IoT iletişim ağının başlangıcınıoluşturacak. İnternet erişimi bulunmayan bölgelerde sensör verilerini uzay üzerinden iletecek sistem, özellikle tarım, hayvancılık, enerji, denizcilik, afet yönetimi ve acil durum iletişimi gibi alanlarda kullanılacak.

Türkiye, TAURUS ile dünyada 4. ülke konumuna geldi

“0.25U form faktöründe” (10 cm x 10 cm x 2,7 cm) ve yalnızca 452 gram ağırlığındaki TAURUS uyduları, 510 kilometre irtifada, 45 derece eğimli yörüngeye yerleşecek. Bu misyon, Türkiye’nin 45 derece eğimli yörüngeye gönderilen ilk uydusu olma özelliğini de taşıyor.

TAURUS projesiyle Türkiye, çok fonksiyonlu piko uydu geliştiren dünyadaki 4. ülke oldu. Uydular, “dünyanın en kompakt ve yüksek işlevli 0.25U IoT uydu platformları” arasında gösteriliyor.

GUMUSH AeroSpace, bu görevle birlikte daha geniş kapsamlı takım uydu planlarına hazırlık yaparken, Türkiye’yi ultra-miniaturize uzay sistemleri alanında rekabetçi bir konuma taşımayı hedefliyor.

2012 yılında kurulan GUMUSH AeroSpace, nanosatellit ve piko-uydu teknolojilerinde uzmanlaşan Türkiye’nin öncü özel firması olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, modüler uzay platformları ve IoT odaklı yenilikçi çözümler geliştirerek, uluslararası uzay programlarında iş birlikleri yürütüyor. (AA)