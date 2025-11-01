Açıklamada, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici aleyhine spekülatif uygulamalara karşı etkin denetimlerin ülke genelinde sürdüğü belirtilerek, mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımların kararlılıkla uygulandığı ifade edildi.

Bakanlık, tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla koordinasyon içinde çalışıldığını kaydetti.

Patates Fiyatlarıyla İlgili Gerçek Veriler Paylaşıldı

Ticaret Bakanlığı’nın sahada gerçekleştirdiği denetimler sonucunda elde edilen verilere göre, patatesin 3 ulusal zincir marketteki ortalama perakende satış fiyatı 12,75 TL olarak ölçüldü. Bu kapsamda, bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği gibi 25 TL’lik fiyatların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üretici ile market fiyatları farkı, iddia edildiği kadar yüksek değildir. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemesi, resmi açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir.”

Vatandaşlara Uyarı: Resmi Kaynaklara Güvenin

Bakanlık, vatandaşların sosyal medya üzerinden yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca, üreticilerin emeğini korumak ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amacıyla fiyat istikrarının sağlanması için denetimlerin süreceği ifade edildi.