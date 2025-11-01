Bu akşam saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde Bordo-Mavili taraftarlar, 17.30 itibarıyla stada giriş yapmaya başladı. Yaklaşık 2 bin kişilik taraftar grubu, güvenlik önlemleri altında topluca stada getirildi. Bazı taraftarların ise metroyu kullanarak kendi imkanlarıyla RAMS Park’a ulaştığı görüldü.

Yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınan Trabzonspor taraftarları, deplasman tribününde takımlarını desteklemek için tezahüratlarla maç saatini bekliyor.

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi, hem futbolseverler hem de iki kulüp açısından büyük önem taşıyor.