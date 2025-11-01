Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaşanan olayda, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi’nde çalışan 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, iş yerinde besledikleri köpeğin saldırısına uğradı. Olay 25 Ekim’de meydana geldi.

Kalfa olarak çalışan Akırmak, köpeğe yemek verdiği sırada saldırıya uğradı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan genç, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Akırmak, ilk tedavisinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Ortopedi Servisi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yapılan incelemelerde köpeğin, Sibirya kurdu ile Çin aslanı kırması olduğu belirlendi. Saldırgan köpek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürüldü.

Tedavisi hastanede devam eden Akırmak, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

“Yemeğini koyduğum sırada beni tehdit olarak algıladı. Önce kafama saldırdı, sonra koluma yapıştı. Kolum kan içinde kaldı. 10-15 saniyelik bir mücadeleden sonra arkadaşım süpürgeyle vurunca köpek ayrıldı.”

Baba Hakan Akırmak ise yaşanan olaya tepki göstererek, saldırgan özellikteki köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi:

“Olayı duyduğumda dizlerimin bağı çözüldü, nefes alamadım. Görüntüler gerçekten dehşet vericiydi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.” (AA)