Ankara’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Beypazarı, 2025 yılı içinde turizmde önemli bir başarıya imza attı. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin yılın ilk 10 ayında 500 bin turist tarafından ziyaret edildiğini bildirdi.

Başkan Kasap, yaptığı açıklamada, her geçen yıl ilçeye olan ilginin arttığını vurgulayarak, “Beypazarı, hem tarih meraklıları hem de doğaseverler için ideal bir turizm merkezidir. Tanıtımlar ve etkinliklerle ilçemize olan ilgi her geçen yıl büyüyor,” dedi.

Bu yıl 28’incisi düzenlenen Beypazarı Festivali’nin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Kasap, “Tanıtımların ardından festivale binlerce kişi katılırken, gelinen noktada Beypazarı’nı tam 500 bin kişi ziyaret etmiştir,” ifadelerini kullandı.

Tarihi evleri, yöresel lezzetleri, el sanatları ve doğal güzellikleriyle tanınan Beypazarı, başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.