İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis’te katıldığı AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Vefa Buluşmaları” programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “8 Aralık’ta Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden bir yıl geçmiş olacak. O tarihten bugüne kadar gönüllü olarak ülkelerine dönen Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 550 bine ulaştı” dedi.

“Türkiye kendi kararını kendi veren güçlü bir ülke haline geldi”

Türkiye’nin son 20 yılda büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Yerlikaya, “IMF kapısında bekleyen bir Türkiye’den, bugün hem sahada hem masada güçlü duran bir Türkiye’ye geldik. Savunma sanayimizde yerlilik oranı yüzde 80’i aştı. SİHA’larımız, İHA’larımız, TCG Anadolu gemimiz, KAAN ve Gökbey projelerimiz bu vizyonun ürünüdür” ifadelerini kullandı.

“Terörsüz Türkiye hedefine hızla ilerliyoruz”

Türkiye’nin güvenlik politikalarındaki kararlılığa dikkat çeken Bakan Yerlikaya, “Yarım asırdır milletimizin başına bela edilen terör örgütleriyle mücadelede kararlılığımız sonuç verdi. Artık terörün sıfırlandığı, her karışında huzurun ve güvenin egemen olduğu bir Türkiye’yi inşa ediyoruz” diye konuştu.

“Organize suç çetelerine karşı amansız mücadele sürüyor”

İçişleri Bakanlığı olarak her alanda güvenliği sağlamak için çalıştıklarını belirten Yerlikaya, “Sınırda nöbet, sokakta devriye, siber dünyada 7/24 iz sürme var. Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, asayiş olaylarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

“Yeni Trafik Kanunu ile herkes daha sorumlu olacak”

Trafik güvenliğine yönelik yeni düzenlemelere de değinen Yerlikaya, “Hazırladığımız Yeni Trafik Kanunu Teklifi, Meclis’ten geçtiğinde direksiyon başına geçen herkes daha dikkatli olacak. Drift yapan, makas atan, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler ağır cezalarla karşılaşacak. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücülerin ehliyeti 60 gün süreyle alınacak, araçları trafikten men edilecek ve 200 bin TL ceza uygulanacak” açıklamasını yaptı.

“Göç konusunda Türkiye dünyaya örnek oluyor”

Göç meselesine insan odaklı yaklaştıklarını belirten Yerlikaya, “Türkiye, göç konusunda insanlık onurunu merkeze alan bir anlayışı esas aldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hukuktan, vicdandan ve medeniyet değerlerimizden asla taviz vermedik. Suriye’de olduğu gibi Gazze’de de mazlumun yanında olduk” ifadelerini kullandı.