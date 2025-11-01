Mamak Belediyesi ile Türkiye Emekliler Derneği iş birliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Cumhuriyet’in kuruluş süreci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikir mirası ve Türkiye’nin modernleşme yolculuğu ele alındı.

Etkinliğe Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, Dernek Hukuk Müşaviri Hilmi Şimşek, gaziler Kemal Işık ve Musamettin Eroğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın onur konuğu tarihçi-yazar Sinan Meydan, “Cumhuriyet’in Kuruluşu ve Atatürk’ün Liderliği” başlıklı sunumunda, Atatürk’ün devrimleriyle Türkiye’nin çağdaşlaşma sürecine ışık tuttu. Meydan’ın etkileyici anlatımı katılımcılardan büyük alkış aldı.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, “Bugün hür bir milletsek, bayrağımız göklerde özgürce dalgalanıyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyet’e borçluyuz” diyerek günün anlamına vurgu yaptı. Ergün, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve Sinan Meydan’a teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Şahin de Ergün ve Meydan’a Atatürk portresi hediye etti.

Program, Mamak Belediyesi Bando Takımı ve Halk Oyunu Seğmen ekibinin gösterileriyle devam etti. Ardından tüm protokol üyeleri, Cumhuriyet pastasını keserek kutlamaya katılan vatandaşlarla birlikte marşlar söyledi. Etkinlik, Yakamozlar Türk Halk Müziği Grubu’nun konseri ve Ankara Bacıları Derneği üyelerinin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, konuşmasında Cumhuriyet’in önemine değinerek şunları söyledi:

“Cumhuriyet, Türk milletinin en büyük kazanımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız. Onların emanetine sahip çıkmak hepimizin görevi. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz.”