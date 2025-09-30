Sincan Belediyesi’nin bilim ve teknoloji üssü Bilim Sincan, öğrencileri bilim dolu bir yolculuğa çıkaracak yeni bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. “Sincan Bilim Şenliği” 2 Ekim’de başlıyor. Üç gün sürecek şenlikte öğrenciler, keşif ve eğlence dolu etkinliklerle unutulmaz anlar yaşayacak.

Çağı yakalayan projeleriyle dikkat çeken Sincan Belediyesi, gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturmak için büyük bir organizasyona imza atıyor. İlçenin bilim merkezi haline gelen Bilim Sincan, öğrencilere bilim şenliği aracılığıyla keşiflerle dolu bir deneyim sunacak.

Şenliğin amacı, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak, onları geleceğin teknolojilerine hazırlamak ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlamak. Fatih Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik, 2 Ekim’de başlayacak ve 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Şenliğe katılım tamamen ücretsiz olacak.

Bilim Şenliğinde öğrencilere neler sunulacak?

Etkinlikte BTİDER Tırı ile güvenli internet kullanımı anlatılacak, 10D sinema gösterimiyle öğrencilere sıra dışı bir sinema deneyimi yaşatılacak. Ayrıca mini roket fırlatma gösterileri, eğitici atölyeler, bilim yarışmaları, robot gösterileri, sanal gerçeklik (VR) gözlük deneyimleri ve dijital dünyaya açılan uygulamalar öğrencilerle buluşacak. Şenlik boyunca sürpriz yarışmalar, gösteriler ve sergiler de gençlere bilim ve teknoloji alanında kendilerini geliştirme fırsatı verecek.