Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Kesikköprü hattında meydana gelen boru patlamaları nedeniyle kent genelinde dönüşümlü su kesintilerinin uygulanmaya başlandığını duyurdu.

ABB tarafından yapılan açıklamada, Kesikköprü hattındaki arızalar nedeniyle Ankara’ya verilen su miktarının yarı yarıya azaldığı belirtildi. Açıklamada, “Bu nedenle şehir genelinde dönüşümlü su kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Kalıcı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmaları başlamış olup yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması beklenmektedir” denildi.

Belediye, çalışmalar süresince özellikle yüksek kotlardaki bölgelerde su erişiminde sıkıntılar yaşanabileceğini vurguladı. Hangi gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağına dair bilgilendirmelerin ASKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Mamak, Keçiören, Yenimahalle ve çevresinde kesilen su, vatandaşlara zor anlar yaşattı.