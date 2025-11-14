Duruşmada, tutuklu sanık Bedri Yaşar, 2015’te bina projesine dahil olduklarını ancak kısa süre sonra projeden çıktıklarını belirterek, “Fiilen projede bulunmadım, işleri diğer ortaklar yürüttü” dedi ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık şantiye şefi İbrahim Konca, acil çıkış kapıları ve tesisat gibi işlemlerin kendisinin sorumluluğunda olmadığını, projeyi devralan kooperatifin uyguladığını savundu.

Tutuklu müteahhit Kadir Dursun, inşaatın 2019’a kadar kurallara uygun ilerlediğini, sonrasında yaşanan mali kriz nedeniyle kooperatifin yönetimi devraldığını ifade etti.

Yapı denetim sorumlusu Yavuz Selim Karaman, denetim şirketinin 2020’de kapandığını ve kendisinin şirket kapandıktan sonra binayla ilgisinin kalmadığını belirterek, “Elektrik tesisatı yapılırken şirketim kapanalı 2 yıl olmuştu” dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da süreçte sorumlulukları olmadığını belirterek beraat talep etti.

Müştekiler ve Tanıklar

Yangında eşi ve 3,5 aylık bebeğini kaybeden Mustafa Şahin, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti:

“Koridorlarda kat numarası ve ışık yoktu, nerede olduğumu bilmiyordum. Ailem belki çatıya kadar dayanabilirdi.”

Diğer apartman sakinleri ve zarar görenler de sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme Kararı ve Ara Duruşma

Cumhuriyet savcısı, bilirkişi raporunun yenilenmesini ve tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek tahliye istedi.

Mahkeme, sanıkların ev hapsi ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2026 tarihine erteledi.

Olayın Geçmişi

12 Temmuz’da Çankaya’daki Alacaatlı Mahallesi’ndeki bir sitede çıkan yangında biri bebek 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, yangının şaft boşluğundaki elektrik hattındaki şase patlaması nedeniyle başladığı, yüklenici müteahhit, asansör bakım firması sahibi, site yöneticisi ve yapı denetim şirketi sahibinin de dahil olduğu 13 sanığın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.