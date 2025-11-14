Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın İlk Başkanı ve Milli Mücadele’nin öncü din adamlarından Rıfat Börekçi’nin kabrinin mevcut durumuna dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Cebeci Asrî Mezarlığı’nda Börekçi’nin kabri başında açıklamalarda bulunan Ünal, mezarın hem tarihî hem de manevi önemine vurgu yaparak, “Diyanet’in kurucu başkanının kabri, kurumun ruhuna ve geçmişine yakışır biçimde düzenlenmeli.” dedi. Ünal, bakım ve yenileme talebini Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilettiklerini, süreci yakından takip ettiklerini de ifade etti.

“MİLLİ MÜCADELE’YE ÖNCÜLÜK ETMİŞ BİR DİN ADAMI”

Ünal, Börekçi’nin yalnızca din hizmetleri alanında değil, Milli Mücadele döneminde de öncü bir rol oynadığını vurgulayarak, “Rıfat Börekçi Hoca Ankara Müftülüğü de yapmış ve Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yol arkadaşlığı yapmış, öncülük etmiştir. Din görevlilerinin vatan savunmasındaki katkısı ortadadır. Denizli’de Ahmet Hulusi Hoca, Amasya’da, Sivas’ta, Erzurum’da ve ülkenin bütün illerinde müftülerimiz bağımsızlık mücadelesine destek olmuştur. Ankara’da da Rıfat Börekçi hocamız, istiklal ve istikbalimiz için fikirleriyle, malıyla, mülküyle, parasıyla öncülük etmiştir.” dedi.

Bu yönüyle Börekçi’nin, hem Cumhuriyet’in hem de Diyanet’in tarihindeki yerinin çok özel olduğunu vurgulayan Ünal, “Ankara’da mezarının bulunması da bizim için ayrı bir anlam taşımaktadır.” diye konuştu.

“HER 5 MART’TA KABRİ BAŞINDA DUA EDİYORUZ”

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kuruluş yıldönümü olan 3 Mart ve Rıfat Börekçi’nin vefat yıldönümü olan 5 Mart tarihlerinde geleneksel olarak anma programı düzenlediklerini belirten Ünal, “Biz her 5 Mart’ta hocamızın mezarına gidiyor, Kur’an-ı Kerim okuyor ve dua ediyoruz. Bu bizim bir vefa borcumuzdur.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.