Olay, dün saat 15.00 sıralarında Ümraniye Tem Otoyolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Doğukan Ş. otomobiliyle misafirlerini Dudullu otogara bıraktı. Araçta kızı da olan Doğukan Ş., dönüş yolunda seyir halindeyken kendisini sıkıştırarak yanından geçen 34 FSU 441 plakalı hafif ticari araç sürücüsü ile sözlü tartışmaya başladı. Trafiğin sıkıştığı noktada Doğukan Ş.'nin kullandığı otomobilin önüne kesen hafif ticari araç sürücüsü aracından indi. Hafif ticari araç sürücüsü, Doğukan Ş. ile tartışmaya başladı, kısa süre sonra ise aracın camını yumruklamaya başladı. Doğukan Ş.'nin otomobilde bulunan kızı korkuyla ağlamaya başladı. Saldırgan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinde uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA