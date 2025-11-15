Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan fabrikada, yangın sırasında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Dikan (65) ve Hanım Gülek (65) yaşamını yitirmişti. Yaralanan 7 kişi ise hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Yetkililer ve Personel Açığa Alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayla ilgili olarak SGK Kocaeli İl Müdürü ve bazı müdür yardımcıları ile İŞKUR yetkililerini açığa aldı. Ayrıca, Dilovası Belediyesi tarafından Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz ve zabıta personeli de açığa alındı.

Şüpheliler Tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, şirket yetkilileri ‘Olası kastla öldürme’, bazı diğer kişiler ise ‘Suçluyu kayırma’ suçlamasıyla tutuklandı. Dört kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ön Rapor Yangının Sebebini Belirledi

Hazırlanan ön rapora göre, fabrikanın üretim sürecinde etil alkol ve esans karışımı aktarılırken statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak nedeniyle patlama ve yangın meydana geldi.

Cenaze İstanbul’a Gönderildi

Yangında yaşamını yitiren Tuncay Yıldız’ın cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul’a gönderileceği öğrenildi.