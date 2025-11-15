Atletico Spor Kulübü Başkanı ve milli yüzücü Barış Arslan ile eşi Yasemin Arslan’ın kızları, babalarının antrenörlüğünde küçük yaşta yüzmeye başladı. Jasmin, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası yarışlarda da başarı kazandı. Juliet Arslan ise 7 yaşında yüzmeye başlayarak ablasını örnek alıyor ve yarışmalara katılmaya hazırlanıyor.

“Macaristan’da Rekoru Kırmak İstiyorum”

Jasmin, 50 metre serbest yüzmede Balkan şampiyonu olmasının ardından Macaristan’daki yarışta rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi. Hedefinin Avrupa Gençlik Olimpik Festivali (EYOF) ve ilerleyen yıllarda olimpiyatlar olduğunu belirtti.

Evde Tatlı Bir Rekabet Var

Babaları Barış Arslan, kızlarının küçük yaşta disiplinli bir spor hayatı sürdürdüğünü belirterek, evde de Jasmin ve Juliet arasında tatlı bir rekabet yaşandığını söyledi. Juliet’in ablasının derecelerini kendisine baraj olarak belirlediğini, bu sayede motivasyonlarının arttığını ifade etti.

Anne Yasemin Arslan’dan Destek

Anne Yasemin Arslan, kızlarının sağlıklı beslenme ve uyku düzenine dikkat ettiklerini, özellikle yarış öncesi beslenmelerine önem verdiklerini söyledi. 2028 Olimpiyatları’nda kızlarını yüzme yarışlarında görmek istediğini belirten Yasemin Arslan, aile olarak büyük bir emek ve destek verdiklerini vurguladı.