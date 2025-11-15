Çelik mesajında, “Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 37. yıldönümü kutlu olsun. Filistin halkının haklı davası, bizim ve tüm insanlığın davasıdır” ifadelerini kullandı.

Bağımsız ve Egemen Filistin Vurgusu

Ömer Çelik, mesajında ayrıca, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Çelik, paylaşımını “Kahraman ve şerefli Gazze halkını bir kere daha selamlıyoruz” sözleriyle sonlandırdı.

Kardeş Filistin Devleti’nin kuruluşunun 37. yıldönümü kutlu olsun.



Filistin halkının haklı davası, bizim ve tüm insanlığın davasıdır.



1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz Filistin Devleti’nin tüm unsurlarıyla hayata geçmesi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 14 Kasım Ahıska Sürgünü Paylaşımı İçeriği Görüntüle November 15, 2025