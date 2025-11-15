Kolej, Litvanya’nın köklü yükseköğretim kurumlarından Vilnius Üniversitesi ve Letonya’nın en eski teknik üniversitelerinden Riga Teknik Üniversitesi ile yaptığı anlaşmayla öğrencilerine diploma notu ve İngilizce yeterliliklerine göre sınavsız kabul imkânı sağlayacak.

Kolejden yapılan açıklamada, imzalanan protokollerin İLK’ın geliştirdiği müfredatın uluslararası akademik çevrelerce bir yeterlilik olarak tanındığının altı çizildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bu model, müfredatın uluslararası akademik çevrelerce bir yeterlilik olarak tanındığını kanıtlarken, bu müfredatta yetişen öğrencilerin YKS gibi ulusal sınavlardaki analitik düşünme ve problem çözme becerilerinde de avantaj sağladığını gösteriyor. Protokol kapsamında öğrenciler, kabul için gereken diploma notu ve İngilizce yeterliliğini sağlamaları halinde, bu üniversitelerde yurt imkânı ve kayıt önceliği gibi ek ayrıcalıklara da sahip oluyor.”

Anlaşma yapılan üniversiteler arasında, QS Dünya Üniversite Sıralamaları 2025’e göre dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde bulunan ve Tıp, Sosyal Bilimler, Veri Bilimi gibi alanlarda öne çıkan Vilnius Üniversitesi ile Mühendislik, Bilişim ve Mimarlık alanlarında Baltıkların en köklü kurumlarından biri olan Riga Teknik Üniversitesi yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul Lider Koleji Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Karadağlı, protokolün eğitim felsefelerinin doğal bir sonucu olduğunu vurguladı: “Bu anlaşmalar okulun bütüncül eğitim felsefesinin bir sonucudur. Bizim eğitim modelimiz, öğrenciyi tek bir sınava değil, hayatın tamamına hazırlamayı hedefler. Elbette YKS önemli bir parçasıdır ancak bizim asıl amacımız ‘beceri’ kazandırmaktır. Öğrencilerimiz ‘Lider Speaking Academy’ ile uluslararası sertifika alırken, AP dersleriyle üniversite düzeyinde araştırma yapıyor, Çift Diploma programıyla global yetkinlik kazanıyor. Bu becerilerin Vilnius ve Riga gibi köklü ‘Top 500’ kurumları tarafından sınavsız kabul ile tescil edilmesi modelimizin doğruluğunu göstermektedir. Mezunlarımız sadece ulusal sınavları geçmekle kalmaz, uluslararası arenada da doğrudan kabul gören bir yetkinliğe sahip olur.”

İLK, anlaşmalarla öğrencilerine hem Türkiye’de hem de yurt dışında güçlü akademik seçenekler sunmayı hedefliyor.