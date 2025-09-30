Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde Ankara-Niğde otoyolunda meydana gelen trafik kazasında jandarmaya ait minibüse arkadan çarpan başka bir minibüs büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre kazada 1 askeri personel şehit oldu, 1 sivil yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kümbet köyü yakınlarında yaşandı. Otoyolda görevli jandarma ekiplerine ait minibüse, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen başka bir minibüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.