Karşılaşmayı değerlendiren Yalçın, oyunun zorluklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kolay bir oyun olmadı. Çok iyi başladık ve 2 farklı öne geçtik. Ancak ardından rahatlık oldu ve rakip topa daha fazla sahip olmaya başladı. İkinci yarıda erken gol yedik. Hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Sonunda iyi mücadele ederek 3 puanı aldık. Oyundan önemlisi 3 puan almamızdı. Zor durumdayız, oyuncular zor dönemden geçiyor. Yeni kadro, yeni oyuncularla oynuyoruz. Sakatlar ve cezalılar derken kötü bir gece olmadı, kazanmak çok önemliydi.”

“Galatasaray Derbisine Hazırlanıyoruz”

Önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine de değinen Yalçın, “Galatasaray maçına zaman var, önümüzdeki hafta bakacağız hangi kadroyla çıkacağımıza. Çok hazır değiliz ama milli arada sıkı çalışacağız. Takımı maksimum düzeye getirmeye çalışıyoruz. Benim göreve başladığım dönem en zor dönem. İşler kötü giderken gelmek kolay değil. Diğer haftalarda toparlanmayı düşünüyoruz” dedi.

“Ligin En Büyük Takımıyla Karşılaşacağız”

Derbilerin farklı bir konsantrasyon gerektirdiğini vurgulayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Galatasaray’a yarın başarılar diliyorum. Küçük yaşlardan beri derbilerde bulundum, konsantrasyonu farklıdır. Ligin en büyük takımıyla oynayacağız. Derbilerde sonuç belli olmaz.”

Oyuncu Durumları

Yalçın, kadroda yaşanan sakatlıklar hakkında da bilgi verdi:

“Kenarlarda Cerny, Cengiz gibi oyuncularımız var. Performansa göre biri oynayacak biri bekleyecek. Abraham’ın haftaya oynayıp oynamayacağı belli değil, omuz sakatlığı yaşadı. Oyuncularımızı değiştirerek kullanıyoruz. Kim nerede oynar, sahada göreceğiz.”