Maçın 4. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Kocaelispor savunmasındaki Balogh'un hatasını değerlendiren Abraham, pasını ceza sahası sol çaprazındaki Toure’ye aktardı. Toure’nin şutunun savunmaya çarpmasıyla topu önünde bulan Abraham, Rafa Silva’ya verdi ve Portekizli oyuncu düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Ndidi’nin orta sahadan gönderdiği pasla Cerny hareketlendi ve kalecinin ceza sahası dışındaki müdahalesine rağmen topu boş kaleye gönderdi: 2-0. İlk yarı, Beşiktaş’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarıda Kocaelispor’un Geri Dönüş Çabası ve Son Gol

dakikada Tayfur Bingöl’ün golüyle Kocaelispor farkı 1’e indirdi: 2-1. Ancak 90+3. dakikada Beşiktaş, Kartal Kayra Yılmaz’ın kullandığı kornerde Jota Silva’nın kafa vuruşunun savunmaya çarpmasıyla skoru 3-1 yaptı ve maç bu sonuçla sona erdi.

Rafa Silva ve Cerny Öne Çıktı

Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Rafa Silva, ligdeki 5. golünü Kocaelispor karşısında kaydetti. Ayrıca takımın yeni transferi Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı.

Sakatlıklar: Abraham ve Ndidi Oyundan Alındı

dakikada Tammy Abraham sakatlanarak oyundan alındı ve yerine Jota Silva girdi. 78. dakikada Ndidi de sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Tayfur Bingöl, Eski Takımına Gol Attı

Sezon başında Beşiktaş’a transfer olan Tayfur Bingöl, 50. dakikada eski takımı Kocaelispor’a gol attı ancak gol sevinci yaşamadı. Geçen sezon Eyüpspor’da kiralık olarak oynayan Bingöl, eski takımlarına gol atma geleneğini sürdürdü.

Beşiktaş Evinde Yenilmiyor

Bu sezon Dolmabahçe’de oynadığı üç lig maçını da kazanan Beşiktaş, evindeki maçlarda üstünlüğünü sürdürdü ve rakiplerine geçit vermedi.