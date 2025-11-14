PFDK tarafından 8 ila 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemin dosyaları Tahkim’e taşınmıştı. TFF’den yapılan açıklamada, bu hakemlerden 67’si hakkında inceleme ve değerlendirme sürecinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, geri kalan 82 hakemin dosyasıyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadığı ifade edildi.

Üst Klasman Hakemlerine İlişkin Süreç Devam Ediyor

Bahis soruşturması kapsamında adı geçen üst klasman hakemleri Zorbay Küçük, Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay hakkında yürütülen incelemenin ise PFDK tarafından sürdüğü bildirildi.

Geniş Çaplı Disiplin Soruşturması

Futbolda bahis yasakları kapsamında başlatılan soruşturma, son yılların en kapsamlı disiplin incelemelerinden biri olarak dikkat çekiyor. TFF'nin açıklamasına göre süreç, hem Tahkim Kurulu hem de PFDK tarafından titizlikle yürütülüyor.