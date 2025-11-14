Sevk Nedeni ve Kulüpler

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – Gençlerbirliği karşılaşmasında talimatlara aykırı hareket. Trabzonspor – Corendon Alanyaspor maçında talimatlara aykırı hareket. Kasımpaşa – Göztepe maçında çirkin ve kötü tezahürat. Göztepe – Kasımpaşa maçında çirkin ve kötü tezahürat. Hesap.com Antalyaspor – Beşiktaş maçında çirkin ve kötü tezahürat. Beşiktaş – Hesap.com Antalyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat. Kocaelispor – Galatasaray maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket. Başkan Recep Durul – Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar. Galatasaray – Kocaelispor maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması. Fenerbahçe – Zecorner Kayserispor maçında çirkin ve kötü tezahürat.

TFF Hukuk Müşavirliği’nin açıklamasında, kulüplerin Futbol Disiplin Talimatı’nın ilgili maddeleri uyarınca PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Sevkler, hem saha içi hem de saha dışı olaylar ve kötü tezahürat gibi disiplin ihlalleri nedeniyle gerçekleştirildi.