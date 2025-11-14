Maçın Detayları
-
Salon: Gazanfer Bilge Spor
-
Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız
1. Periyot: 24-23
Devre: 38-37
3. Periyot: 59-64
Takım Skorları ve Öne Çıkan Oyuncular
Onvo Büyükçekmece Basketbol:
-
Lecque 14, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 9, Van der Vuurst 17, Pipes 11, Doğan Şenli 9, Johnson -, Metin Türen -
Galatasaray MCT Technic:
-
Palmer 22, Cummings 17, White 10, Gillespie 8, Buğrahan Tuncer 6, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8, McCollum 5, Robinson 3
Galatasaray, özellikle son periyotta attığı kritik sayılarla maçı deplasmanda kazanmayı başardı. Bu galibiyet, takımın ligde üst sıralara tırmanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: DHA