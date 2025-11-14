Maçın Detayları

Salon: Gazanfer Bilge Spor

Hakemler: Can Mavisu, Ziya Özorhon, Uğur Akyıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-37

3. Periyot: 59-64

Takım Skorları ve Öne Çıkan Oyuncular

Onvo Büyükçekmece Basketbol:

Lecque 14, Bruinsma 11, Bandaogo 10, Can Kaan Turgut 9, Van der Vuurst 17, Pipes 11, Doğan Şenli 9, Johnson -, Metin Türen -

Galatasaray MCT Technic:

Palmer 22, Cummings 17, White 10, Gillespie 8, Buğrahan Tuncer 6, Meeks 2, Rıdvan Öncel 3, Muhsin Yaşar 8, McCollum 5, Robinson 3

Galatasaray, özellikle son periyotta attığı kritik sayılarla maçı deplasmanda kazanmayı başardı. Bu galibiyet, takımın ligde üst sıralara tırmanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.