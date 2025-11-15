2025 yılı içerisinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde 1 milyon 103 bin 52 gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 25 bin 749 idari para cezası uygulandı, toplam 2 milyar 206 milyon 162 bin 590 TL tutarında yaptırım kararı alındı ve 495 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İstanbul özelinde ise 135 bin 717 gıda işletmesinde 192 bin 148 resmi kontrol yapıldı; 8 bin 26 işletmeye ceza uygulanırken, 79 dosya Cumhuriyet savcılığına iletildi. Beşiktaş Ortaköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren 138 işletmede 202 denetim gerçekleştirildi.

Gıda okuryazarlığı ve erken uyarı programları

Bakanlık, tüketicilerin gıda okuryazarlığını artırmak amacıyla sosyal medya kampanyaları, okul eğitimleri ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Türkiye, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin #SafeSafe2Eat kampanyasına da katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlüklerinin yürüttüğü ‘Gıda Kaynaklı Zehirlenmelerde Erken Bildirim Programı’ sayesinde olası salgın belirtileri hızlı şekilde takip ediliyor. Numuneler halk sağlığı laboratuvarlarında inceleniyor, uygunsuzluk tespit edilirse konu hem savcılığa hem de ilgili kurumlara eş zamanlı olarak iletiliyor.

Gıda zehirlenmelerine karşı dikkat edilmesi gerekenler

Yemekler pişirildikten sonra en kısa sürede tüketilmeli , oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.

Sıcak tutulacak gıdalar 65°C’nin altına düşmemeli ve 3 saatten fazla bekletilmemeli.

Catering firmalarının Bakanlık İşletme Kayıt Belgesine sahip olup olmadığı kontrol edilmeli.

Çiğ ve pişmiş ürünler aynı ekipmanla hazırlanarak çapraz bulaşmaya yol açılmamalı .

Et, pilav ve salatalar kapalı kaplarda taşınmalı .

Kullanılan su içilebilir nitelikte olmalı ; kuyu veya tanker suları için analiz raporu bulunmalı.

Artan yemekler ertesi gün yeniden ısıtılarak servis edilmemeli .

Belirti gösteren kişiler (bulantı, karın ağrısı, halsizlik) hemen 112’ye yönlendirilmeli .

Toplu yemek sağlayan işletmeler her öğünden en az 72 saat numune saklamak zorunda.

Gıda güvenliği için kurallar

Açıkta satılan gıdalar mümkün olduğunca tercih edilmemeli .

Doğadan toplanan mantar, meyve ve otlar uzman onayı olmadan tüketilmemeli .

Bozulmuş, şişmiş veya rengi değişmiş konserveler kesinlikle yenmemeli .

Şüpheli ürünler ALO 174 Gıda Hattı veya WhatsApp İhbar Hattı üzerinden bildirilmeli.

Vakayla ilişkili örnek ürün ve ambalajlar saklanmalı.