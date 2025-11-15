CHP Ankara İl Başkanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 15 Kasım 1983’te ilan edilen bağımsızlığının 42. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesinin Türkiye açısından her zaman değerli olduğu vurgulandı.

Mesajda, KKTC’nin kuruluş sürecinin kendi iradesiyle gerçekleştiğine dikkat çekilerek, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık konusundaki kararlılığı selamlandı. CHP Ankara İl Başkanlığı, KKTC’nin “aydınlık yarınlara güvenle yürümesi” temennisinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesi bizim için her zaman değerli ve anlamlıdır. Bağımsızlık kararlılığını selamlıyor, KKTC’nin aydınlık yarınlara güvenle yürümesini diliyoruz. Kutlu olsun.”

KKTC’de her yıl 15 Kasım’da gerçekleştirilen törenlerle kutlanan kuruluş yıldönümü, Türkiye’nin çeşitli siyasi parti ve kurumları tarafından da mesajlarla anılmaya devam ediyor.