EnaG, Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Aralık 2025 döneminde bir önceki aya göre yüzde 2,11 oranında artış kaydetti.

ENAG verilerine göre, 2025 yılı genelinde E-TÜFE’deki artış yüzde 56,14 olarak gerçekleşti. Böylece tüketici fiyatlarındaki yükseliş yıl boyunca yüksek seyrini korurken, Aralık ayında da artış eğilimi devam etti.

Bağımsız akademisyenler ve ekonomistler tarafından oluşturulan ENAG’ın açıkladığı enflasyon verileri, fiyat artışlarının hanehalkı üzerindeki etkisini ortaya koyması açısından yakından takip ediliyor. Aralık ayı verileri, yılın son ayında da enflasyon baskısının sürdüğüne işaret etti.

E-TÜFE endeksinin 2025 yılındaki artış oranı %56,14 olarak gerçekleşmiştir.