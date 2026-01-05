Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı kavga sırasında, gruplardan biri yanında taşıdığı bıçakla karşısındaki kişiyi baldırından yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Bıçak darbeleriyle yaralanan kişi olay yerinde yere yığılırken, kavgaya karışan diğer şahıslar hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hayati Tehlikesi Bulunmuyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaparken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.