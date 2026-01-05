Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, “silahla tehdit” ve “kasten öldürme” suçlarından hüküm giyen M.Ç.’nin izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda firari hükümlünün Eyyübiye ilçesine bağlı Bıçakçı Mahallesi’nde bir adreste gizlendiği belirlendi.

Operasyonla Gözaltına Alındı

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla M.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA