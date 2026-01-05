İzmir Adliyesi’ne yönelik PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırı sırasında, görev başında olan polis memuru Fethi Sekin, saldırganları fark ederek büyük bir fedakârlık örneği göstermişti.

Teröristlerin adliye binasına girmesini engellemek için tek başına çatışmaya giren Sekin, saldırganları durdurmak adına üzerindeki tüm mermileri kullandı. Çatışma sırasında ağır yaralanan Fethi Sekin, olay yerinde şehit düştü.

Aynı saldırıda adliye çalışanı Musa Can da şehit oldu.

Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ’ın Baskil ilçesinde doğan ve Türk milletinin hafızasında kahramanlığıyla yer eden bir polis memurudur. Evli ve iki çocuk babası olan Sekin, görev yaptığı İzmir’de 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi’ne yönelik PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sırasında saldırganları fark ederek teröristlerin adliye binasına girmesini engellemek için tek başına çatışmaya girdi. Üzerindeki mermiler bitene kadar saldırganlara karşı koyan Fethi Sekin, bu fedakâr müdahalesiyle çok sayıda sivilin hayatını kurtardı ancak çatışma sırasında ağır yaralanarak olay yerinde şehit düştü. Aynı saldırıda adliye çalışanı Musa Can da hayatını kaybetti. Gösterdiği cesaret ve görev bilinciyle Fethi Sekin, Türkiye genelinde kahraman polis olarak anıldı; adı okullara, caddelere ve çeşitli kamu alanlarına verilerek her yıl 5 Ocak’ta anma törenleriyle yaşatılmaktadır.