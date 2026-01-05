İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin açığa çıkarılması ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki takiplerde, haklarında soruşturma bulunan bazı şüphelilerin yakalanmamak amacıyla sahte kimlik kullandıkları, örgütle bağlantılı kişilerin adına ev kiraladıkları ve “gaybubet evi” olarak bilinen hücre evlerinde gruplar halinde kaldıkları tespit edildi.

BYLOCK Kullandıkları Belirlendi

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, FETÖ’nün gizli haberleşme ağı olarak bilinen BYLOCK programını kullandıkları, örgüte ait sohbet toplantılarına katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu ve Bank Asya’da hesap hareketlerinin olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin haklarında aranma kaydı bulunduğu öğrenildi.

Eş Zamanlı Baskınlarda Yakalandılar

Elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’un farklı noktalarında bulunan 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.