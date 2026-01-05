Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakterini canlandıran oyuncu Doğukan Güngör, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Soruşturma, geçtiğimiz aylarda İstanbul genelinde birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla başlatılırken; süreçte oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve şarkıcı Aleyna Tilki de ifadeye çağrılan isimler arasında yer almış, söz konusu kişiler işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

