Olay, 3 Aralık günü saat 01.30 sıralarında Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Servis girişindeki otoparkta yaşandı. Hastane önünde bir süre bankta oturarak çevreyi gözlemleyen U.B. ile K.A., park halindeki bir motosikletin gidon kilidini kırarak çaldı. Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşma anları güvenlik kameralarına yansıdı.Kamera Kayıtları Şüphelileri Ele Verdi

Motosiklet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan araştırmada, U.B. ve K.A.’nın farklı tarihlerde aynı yöntemle 2 motosiklet daha çaldığı ortaya çıktı.

“Amacımız Hırsızlık Değildi” Savunması

Polis ekipleri, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi’nde saklandıkları tespit edilen şüphelileri düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi. Emniyette ifade veren U.B., “Hastaneye refakatçi olarak gitmiştik. Dönüşte ulaşım aracı bulamayınca motosikletleri aldık. Hırsızlık niyetimiz yoktu, geri verecektik” şeklinde savunma yaptı.