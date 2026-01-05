Erdem Kaynarca ve Aslıhan Malbora’nın başrollerini paylaştığı “İntergalaktik Aşk” adlı dijital dizinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Senaryosunu kaleme alan ve yönetmen koltuğunda oturan Mehmet Zakir Ekni, absürd komedi türündeki yapımda dikkat çeken bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. Dizinin yapımcılığını ise Duygu Karaca üstleniyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan “İntergalaktik Aşk” dizisine Ushan Çakır, Cem Davran, Zeynep Kankande ve Mert Denizmen dahil oldu. Yeni oyuncuların katılımıyla kadrosu daha da güçlenen dizi, şimdiden merak uyandırdı.

İlter’in Renkli ve Absürd Hikâyesi

Dizide Erdem Kaynarca, kuyumcu İlter karakterine hayat verirken, Aslıhan Malbora ise 8 farklı uzaylı karakter ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kadrodaki diğer oyuncuların canlandırdığı karakterler ise şöyle:

Cem Davran, İlter’in hem karşı komşusu hem de ev sahibi olan Muzaffer rolünde,

Zeynep Kankande, İlter’in annesi Sabahat karakteriyle,

Ushan Çakır, İlter’in çocukluk arkadaşı Kamil olarak,

Mert Denizmen ise İlter’in çalıştığı kuyumcudaki usta Necdet rolüyle dizide yer alıyor.

Absürd komedi türündeki “İntergalaktik Aşk” dizisinin hangi dijital platformda yayınlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yapım, yayın tarihi ve platform açıklaması için izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.