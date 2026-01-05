TÜİK, 2025 yılının son enflasyon verisi olan Aralık ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE, aralık ayında aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle birlikte 2025’in ikinci 6 aylık enflasyonu da kesinleşti.

Toplu sözleşme hükümleri doğrultusunda memur ve memur emeklileri, yüzde 11 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 6,85 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Böylece memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için toplam maaş zammı yüzde 18,6 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yüzde 12,19 zam alacak.

Zamlı maaşlar Ocak 2026 itibarıyla hesaplara yansıtılacak.